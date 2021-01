Rischio slavine sulla strada per le Radici

VALLE DEL SERCHIO – Sullla montagna, al momento l’unica strada di primaria importanza ancora chiusa, non per neve ma per rischio slavine, è la Strada Regionale del Passo delle Radici di competenza dalle Provincia di Lucca.

La via è chiusa al traffico nel tratto da Sassorosso fino al Passo; mentre il Passo di Pradarena è aperto al traffico sono nelle ore diurne, dalle 8 alle 18.

La strada delle Radici sarebbe percorribile ed è in buono stato, grazie al lavoro svolto dal personale della Provincia, delle ditte incaricate ed anche dai Vigili del Fuoco, giunti dalla Romagna per dare una mano in questi giorni di emergenza neve .

Per valutare con attenzione la possibilità di riaprire anche la strada del passo delle Radici è arrivata in zona una squadra di Carabinieri Forestali che fanno parte del Servizio Nazionale di previsione neve e valanghe, veri esperti in questa materia.

La data del 18 era stata indicata per una possibile riapertura degli impianti sciistici ed anche se adesso tale ipotesi pare meno probabile sarebbe comunque opportuno poter raggiungere quanto meno il Casone di Profecchia.