Rischio frammento di vetro nell’omogeneizzato Mellin al gusto mela ananas. Segnalato in un lotto. Lo Sportello dei Diritti: “Mamme se di recente avete acquistato degli omogeneizzati è bene prestare attenzione”. Ecco lotto e info

Sul sito internet del ministero della Salute è stata segnalata dal NAS la lamentela di un consumatore riguardo il ritrovamento di un frammento di vetro in un particolare omogeneizzato. Nello specifico si tratta del lotto 01600021 dell’omogeneizzato al gusto mela-ananas marca Mellin venduto in confezione in vetro da 100 grammi con termine minimo di conservazione 24/09/2022. Tuttavia al momento sono ancora in corso ulteriori accertamenti da parte delle autorità competenti, che dovranno anche decidere se ordinare il ritiro del lotto segnalato. A scopo precauzionale, in attesa di una decisione, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, consiglia alle mamme di prestare massima attenzione nel caso in cui sia stato acquistato questo prodotto.