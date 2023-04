Rischio di soffocamento, Mentadent richiama lo spazzolino Mentadent Kids

Rischio di soffocamento, Mentadent richiama lo spazzolino Mentadent Kids

La tutela del consumatore e la sua salute, prima di tutto. Per questo COOP, ha diffuso sul proprio sito internet, l’immediato richiamo dagli scaffali dei sui negozi, questa volta riferito ad uno spazzolino per bambini. Motivo del richiamo? Il potenziale rischio di soffocamento nel caso di accidentale ingestione del cappuccio coprisetole da parte del bambino. Nel dettaglio si tratta dello “Spazzolino Mentadent Kids 2-6 anni” con codice a barre EAN 8000630057162. Per precauzione, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” rilanciando le istruzioni di COOP, raccomanda a tutti coloro che già possiedono uno spazzolino Mentadent Kids 2-6 anni, di buttare il cappuccio coprisetole; lo spazzolino può continuare ad essere regolarmente usato. L’azienda si scusa per ogni eventuale disagio e mette a disposizione il proprio Servizio Clienti (800.800.121, consumer-service.it@unilever. com) per ogni ulteriore richiesta e informazione. La sicurezza dei consumatori è per Mentadent una priorità assoluta.