Ripulitura in corso per il tunnel pedonale via Oberdan-Stagi

Proseguono gli interventi a ripristino e tutela del decoro anche nelle porzioni meno “in vista” della città di Pietrasanta. E’, infatti, in corso la ripulitura del tunnel di collegamento pedonale fra via Oberdan e via Stagi, per cancellare dalle pareti scritte, residui di affissioni e tutte le tracce del tempo e degli agenti atmosferici.

L’operazione è quasi ultimata sulla prima parete rivestita in marmo, che ha richiesto più di un passaggio con detergenti specifici e dove verranno usati prodotti protettivi per far sì che, in futuro, l’intervento sia più semplice e veloce.

Completata questa sezione del tunnel, il trattamento sarà ripetuto su quella opposta dove sono collocate le vetrine.