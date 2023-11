Ripristinato in pochi giorni il muro in Brancoleria che aveva ceduto la scorsa settimana a causa delle intense piogge

E’ stato prontamente ripristinato e sistemato il muro al fianco della carreggiata tra l’Acquedotto delle Vene e Sant’Ilario di Brancoli, che aveva ceduto a causa delle intense piogge e di una piccola frana verificatasi la scorsa settimana.

L’amministrazione comunale si è da subito attivata per ripristinare il tratto e sistemare il muro, in una zona spesso soggetta a frane, rispondendo così alle numerose segnalazioni dei cittadini che negli anni precedenti avevano lamentato lunghi tempi di attesa per gli interventi di questa tipologia.

La carreggiata è stata immediatamente messa in sicurezza ed il muro ripristinato in circa una settimana.