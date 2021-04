ripristinato anche il parco delle Iare, alla Lumaca…la molla a forma di…lumaca

Nuovi giochi, alberi e panchine per il parco giochi delle Iare. Dopo il parco tra via Pisanica e via Settembrini completamente riallestito in questi giorni (e tra pochi giorni aperto al pubblico), l’amministrazione comunale di Alberto Stefano Giovannetti ha riattivato anche il piccolo parco che si trova tra via Monginevro e via Monte Bianco. Nuovi giochi sono stati installati anche al Parco della Lumaca, lungo la via per la Rocca, nel centro storico, dove finalmente è arrivata anche la molla a forma di lumaca e a Valdicastello. “Al parco delle Iare – spiega Matteo Marcucci, assessore ai lavori pubblici – abbiamo provveduto nelle scorse settimane alla rimozione delle ceppaie presenti e alla conseguente piantumazione di quattro nuove alberature. Si tratta di due aceri e due frassini. Abbiamo installato una bella altalena ed un dondolo molto simpatico oltre ad una panchina. Anche questo spazio è stato riqualificato e tornerà presto a vivere e ad essere un punto di incontro per le famiglie che vivono nei dintorni”.

Il ripristino del parco di via Pisanica – via Settembrini e di via delle Iare rientra nell’ambito di un piano da 100 mila euro approvato lo scorso dicembre che prevede insieme alla manutenzione straordinaria dei parchi, il potenziamento delle attrezzature ludiche e delle aree ricreative. Il piano ha interessato i parchi di Ponterosso, via della Svolta all’Africa, il Giardino della Lumaca nel centro storico, Capriglia, Piazza Versilia, Focette, Strettoia e Valdicastello.

