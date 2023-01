Ripreso il servizio infopoint “Pietrasanta Digitale”

E’ ripreso il servizio gratuito di infopoint digitale presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, in Municipio, per offrire ai cittadini informazioni e supporto “pratico” per accedere e utilizzare i servizi multimediali del Comune di Pietrasanta.

Lo sportello è aperto, preferibilmente su appuntamento, nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì dalle 9 alle 13, poi martedì e ancora giovedì dalle 15 alle 17,30.

All’attivazione dello Spid, il Sistema Pubblico di Identità Digitale che è la chiave personale di ogni cittadino per usare in sicurezza i servizi digitali delle amministrazioni locali e centrali, sono dedicati due momenti specifici: martedì mattina e giovedì pomeriggio.

Per informazioni e appuntamenti: spid@comune.pietrasanta.lu.it e 0584 795232.