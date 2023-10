Riprendono i corsi di lingue organizzati dall’Ufficio Informagiovani del Comune di Forte di Marmi,

in collaborazione con la cooperativa Cassiopea. Tornano i corsi di lingua inglese e russa a vari livelli tenuti da insegnanti madrelingua. Per l’inglese i livelli proposti sono tre: beginner (lunedì e mercoledì dalle 18.00 alle 20.00) pre-intermediate e intermediate (lunedì e mercoledì dalle 20.30 alle 22.30). Per il russo i livelli proposti sono il base (martedì e giovedì dalle 20.30 alle 22.30) e il pre-intermedio (martedì e giovedì dalle 20.30 alle 22.30). Lunedì 9 ottobre alle 18.30 si svolgerà un test di valutazione d’inglese gratuito e non impegnativo.

Tutti i corsi hanno una durata di 40 ore. Le lezioni avranno inizio nella seconda metà di ottobre e termineranno a febbraio. Alla fine del corso a chi avrà frequentato l’80% delle lezioni sarà rilasciato un attestato di frequenza. Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio allo 0584/280316 oppure via mail a informagiovani@comunefdm.it .