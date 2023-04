riprenderanno il 26 aprile i lavori di manutenzione del Ponte delle Catene che collega Fornoli a Chifenti, in Mediavalle del Serchio, una struttura che è di competenza dell’amministrazione provinciale.

Per l’intervento – affidato all’impresa Fabio Francesconi di Pescaglia – sono stati inizialmente investiti 173 mila euro, di cui 100mila messi a disposizione dalla Fondazione CrLucca e i restanti suddivisi tra Provincia e Comuni di Borgo a Mozzano e Bagni di Lucca. A seguito delle indagini sull’effettivo stato di conservazione delle strutture lignee portanti e del rinforzo strutturale necessario, è stato previsto un aggiornamento della spesa che porta a 265 mila euro l’investimento totale, di cui ulteriori 50 mila messi a disposizione della FCRL e il restante importo coperto per 27 mila dalla Provincia e per 15 mila dai Comuni.