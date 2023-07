RIPRENDE L’ATTIVITA’ DELL’OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI CAPANNORI

Dopo i lavori di ristrutturazione realizzati dal Comune

Riprende, con due serate divulgative, l’attività dell’Osservatorio Astronomico di Capannori (OAC) situato sui Monti Pisani in località la Gallonzora di Vorno, dopo che l’amministrazione comunale ha realizzato interventi di riqualificazione alla struttura e alla strumentazione scientifica. L’osservatorio, che ospita il secondo telescopio più grande della Toscana, venerdì 7 e domenica 9 luglio, a partire dalle ore 22.00, aprirà le porte al pubblico con due serate di divulgazione e osservazione. I partecipanti potranno osservare all’oculare svariati oggetti astronomici con commenti e spiegazioni del personale dell’osservatorio e in particolare con il professor Matteo Santangelo, mentre con un altro telescopio si mostrerà ai presenti come si opera in maniera più moderna e si tratterà dei vari tipi di ricerche che vengono effettuate coi telescopi e le strumentazioni ausiliarie dello stesso Osservatorio.

“Siamo soddisfatti che dopo i lavori di riqualificazione alla struttura e di riparazione degli strumenti scientifici l’Osservatorio di Vorno torni ad aprire le porte al pubblico – afferma l’assessore al patrimonio, Ilaria Carmassi -. I lavori hanno consentito di migliorare sotto vari aspetti l’osservatorio rendendolo più moderno, decoroso e sicuro. L’Osservatorio è un valore aggiunto del patrimonio comunale e per questo è importante la sua valorizzazione per il suo pieno funzionamento”.

“Le serate proposte dall’Osservatorio Astronomico hanno sempre suscitato interesse e grande partecipazione da parte di appassionati, cittadini ed anche persone in vacanza a Capannori- dichiara l’assessore al turismo, Lucia Micheli-. – La ripresa di questi incontri divulgativi è quindi molto importante e attesa e in occasione del Bicentenario del Comune realizzeremo un calendario particolarmente ricco di serate di osservazione, con il duplice obiettivo di valorizzare questa struttura di eccellenza, che è riuscita compiere importanti scoperte, e di offrire opportunità di avvicinarsi al mondo dell’astronomia a chi lo desidera”.