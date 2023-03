I rappresentanti di alcuni istituti della Lucchesia e della Versilia hanno incontrato Menesini e D’Ambrosio

RIPRENDE L’ATTIVITA’ DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI SUPERIORI

Si preannuncia proficuo il percorso di dialogo e collaborazione tra l’ente di Palazzo Ducale e gli alunni

E’ una ripresa dell’attività che si preannuncia proficua quella della neo-costituita Consulta degli studenti e la Provincia di Lucca che ha la competenza sugli edifici scolastici superiori del territorio.

In questi giorni, infatti, si è tenuto un incontro nell’antica Armeria di Palazzo Ducale che ha segnato la ripresa operativa di questo organo istituzionale provinciale preposto alla rappresentanza degli istituti secondari di secondo grado, coordinati dal Miur, che si compone di due persone elette dagli studenti di ogni scuola (22 i membri in totale) che eleggerà al proprio interno un presidente per coordinare i lavori.

Ad accogliere e a confrontarsi con i rappresentanti degli studenti sono stati il presidente della Provincia Luca Menesini e la consigliera provinciale con delega all’edilizia scolastica nella Piana Sara D’Ambrosio .

«È stato un incontro stimolante che ci ha aiutato a fare un punto insieme con i rappresentanti degli studenti sulle necessità di chi vive quotidianamente le aule scolastiche – affermano il presidente Menesini e la consigliera D’Ambrosio – . Nell’affrontare le varie problematiche emerse e le possibili soluzioni da adottare, abbiamo anche informato i ragazzi sui lavori in corso, su quelli che partiranno a breve e sui progetti in essere relativi alle scuole gestite dalla Provincia. Si è inoltre affrontata anche la questione della necessità di utilizzare i canali di comunicazione istituzionale per segnalare le varie necessità in modo da venire a conoscenza delle problematiche per poter rispondere adeguatamente alle richieste di docenti e studenti».

All’incontro hanno partecipato anche i tecnici degli uffici provinciali che si occupano di edilizia scolastica, nonché di Mobilità e Trasporti, grazie ai quali sono state fornite informazioni sugli stanziamenti, i lavori in corso come all’istituto Marconi o al Liceo Carducci di Viareggio e quelli in programma come alla sede del Marconi a Seravezza e ai Liceo scientifici Vallisneri di Lucca e Majorana di Capannori. Sul tappeto anche i passaggi da fare per cercare di migliorare il trasporto pubblico locale, in particolare per gli studenti residenti nelle aree più lontane o per ottimizzare il servizio in occasione di eventi speciali. La consulta degli studenti, infatti, è deputata ad avanzare proposte ai vari enti per quanto riguarda le necessità scolastiche, a fornire informazioni aggiornate sui progetti agli studenti e può progettare e realizzare attività di carattere formativo.

L’incontro si è concluso con la prospettiva di un aggiornamento a breve, con la raccolta delle richieste e le necessità da parte degli studenti e con la conseguente trasmissione di ulteriori informazioni da parte degli uffici della Provincia.