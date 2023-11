Riprende, anche quest’anno, il calendario di gite organizzate dedicate agli over 65, con “Sbruciatata in Garfagnana”, in agenda per domenica 3 Dicembre 2023.

Riprende, anche quest’anno, il calendario di gite, organizzate dal Comune di Forte dei Marmi, dedicate agli over 65. Ad inaugurare il ciclo di giornate, previste per la stagione Autunno-Inverno, l’appuntamento “Sbruciatata in Garfagnana”, in agenda per domenica 3 Dicembre 2023. La prima tappa del piccolo tour comprende uno dei borghi più belli d’Italia, Castiglione di Garfagnana, forse l’esempio più suggestivo di “castello vivente” della Valle del Serchio. Del Castello del Leone, l’antico nome del paese fortificato, sarà possibile visitare la Rocca e l’antica Chiesa di San Michele, le cui prime testimonianze nei documenti risalgono addirittura al XII secolo. La seconda tappa, altrettanto interessante, ha come meta Castelnuovo di Garfagnana, la cui Rocca ospitò i governatori di Casa d’Este e molti intellettuali di corte, tra i quali, i più famosi, Ludovico Ariosto, autore dell’Orlando Furioso, e Fulvio Testi.

Dopo il pranzo, presso un ristorante locale, dal menù dedicato, tipicamente garfagnino, la giornata proseguirà con musica dal vivo, balli e la sbruciatata, con le rinomate castagne della Garfagnana.

Sono previsti un massimo di 45-50 partecipanti.

“Un iniziativa che riprendiamo con piacere – commenta Duilio Maggi, consigliere con delega al Sociale – perché rappresenta l’opportunità, per i nostri over 65, di andare insieme ad esplorare luoghi e bellezze Toscane e non solo, di stringere nuove amicizie e consolidare i legami già intrecciati, di passare una giornata spensierata in un contesto sicuro e ritagliato opportunamente, grazie anche alla competenza e professionalità dell’agenzia di viaggi, attorno alle caratteristiche della loro età, che sarà anche la terza, ma non meno bella e ricca di cose ancora da scoprire, rispetto alle precedenti.”

La quota di partecipazione è di 67.00 euro a persona, con possibilità di riduzione in base all’ISEE, per la quale è possibile chiedere informazioni all’Ufficio Sociale.

Per richiedere informazioni o effettuare l’iscrizione, rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali, tel. 0584 2802, o tramite mail: sociale@comunefdm.it.