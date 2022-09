Ripartono i servizi scolastici del comune di Pescia.

Ripartono i servizi scolastici del comune di Pescia. Lunedì 5 le domande per il pre e post scuola, a breve a regime anche trasporti e mensa

Fiorella Grossi “Mentre aspettiamo il nuovo asilo nido, stiamo lavorando al miglioramento dei servizi a domanda individuale”

In attesa di avere a disposizione il nuovo asilo nido al Cardino, per il quale è pervenuta in comune in questi giorni la notizia dell’accoglimento del finanziamento da 1 milione di euro per la sua costruzione nell’ambito dei fondi del Pnrr, si confermano e si rafforzano i servizi scolastici a vantaggio delle famiglie del territorio comunale di Pescia.

A partire da domani (lunedì 5 settembre) potranno essere presentate le domande di accesso al servizio di pre-post scuola, che sarà attivato a partire dal 15 settembre, in concomitanza con l’inizio dell’anno scolastico.

Il pre e post scuola consente ai genitori che hanno problemi di orario di richiedere l’anticipo dell’orario di entrata, a partire dalle 7,30, e il prolungamento di quello di uscita, fino alle 13,45 a costi contenuti, pari a 10 euro al mese ognuno , da saldarsi con rate trimestrali secondo le modalità ben descritte sul sito del comune di Pescia.

Il pre e post scuola è possibile nei plessi delle scuole primarie di Castellare, Simonetti, Valchiusa e Collodi e gli alunni saranno vigilati da operatori qualificati.

Per informazioni ci si può rivolgere al’ ufficio scolastico (piazza Mazzini n. 17 2° piano (raggiungibile anche con ascensore da Piazza Mazzini n. 13) , telefono 335 7831589, e-mail: pubblica.istruzione@comune. pescia.pt.it . Gli uffici ricevono solo con appuntamento previa prenotazione telefonica.

Intanto è già partita l’attività dell’asilo nido il Cucciolo per i bambini già iscritti, mentre i nuovi inserimenti saranno perfezionati a partire da domani, lunedì 5 settembre. Nei giorni scorsi si è svolta la tradizionale riunione fra i genitori dei piccoli alunni con il sindaco di Pescia Oreste Giurlani.

“L’incontro si è svolto in un clima di grande cordialità- commenta Fiorella Grossi -. Ci fa piacere che, nonostante tutte le difficoltà che abbiamo avuto, grazie al lavoro della macchina comunale e in particolare dell’ufficio scolastico che abbiamo pubblicamente elogiato, abbiamo ricevuto gli apprezzamenti dei presenti e questo ci gratifica per l’impegno che abbiamo messo per essere pronti per questo inizio di anno scolastico. A breve metteremo a regime anche trasporti e mensa in modo da offrire tutto il ventaglio di servizi alle famiglie che ne hanno sempre più bisogno. Credo però che il lavoro fatto sia stato importante e quindi siamo fiduciosi per una partenza di anno scolastico senza particolari intoppi”.