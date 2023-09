RIPARTONO I CORSI LOL A LUCCA PER I GIOVANI DAI 6 AI 16 ANNI

Tutte le novità e le iniziative per l’anno 2023/24

Lucca. L’Arcidiocesi di Lucca – Ufficio Pastorale Caritas in collaborazione con l’Associazione Tempo di Musica propone per l’ottavo anno consecutivo il progetto “LOL – Laboratorio Orchestrale Fratel Arturo Paoli” nel Comune di Lucca. A partire dalla prima settimana di ottobre, i centri LOL di S. Anna, S. Concordio in contrada, Monte S. Quirico e Centro storico apriranno nuovamente le porte ai giovani allievi, riprendendo le lezioni di musica dei seguenti strumenti: violino, viola, violoncello, arpa, chitarra, pianoforte, percussioni, flauto traverso e clarinetto. La LOL nasce come misura di contrasto alla povertà minorile nella Diocesi di Lucca. Un minore che vive in una famiglia in condizioni di vulnerabilità economica e sociale, fa esperienza di povertà quando, a differenza dei suoi coetanei, viene tagliato fuori da relazioni, occasioni educative, opportunità di crescita. Tra queste, anche la possibilità di imparare a suonare uno strumento può giocare un ruolo chiave. Caritas diocesana, collaborando con l’associazione Tempo di Musica, offre a tutti questi minori (segnalati dai Centri di Ascolto e dai Servizi Sociali del territorio) l’accesso gratuito ai corsi di musica, che restano comunque aperti a tutti i bambini e i ragazzi che desiderano imparare a suonare uno strumento. A oggi l’orchestra conta più di 130 elementi e in tutta la Diocesi la percentuale di minori sostenuti da Caritas si attesta intorno al 50% del totale dei partecipanti. La ripartenza dei corsi LOL coincide con l’inaugurazione della nuova sede di Tempo di Musica, che da quest’anno trova i suoi spazi nei locali annessi alla chiesa di S. Tommaso in Pelleria. Un’occasione che verrà celebrata con un concerto inaugurale della violinista Ekaterina Astashova accompagnata dall’ Eka_Quartet. Il concerto si terrà venerdì 29 settembre alle ore 18.30 proprio nella Chiesa di S. Tommaso in Pelleria (via S. Tommaso 17, Lucca). Il nuovo centro, oltre a formare aspiranti musicisti, mira a diventare luogo di promozione culturale e aggregazione giovanile, grazie anche alla presenza di un nucleo dell’orchestra LOL nella quale grande attenzione è rivolta alle dinamiche di integrazione e di socializzazione oltre, naturalmente, all’apprendimento della pratica strumentale. Una delle iniziative che il progetto LOL proporrà al territorio è la stagione concertistica “Quartieri in musica”, organizzata da Tempo di Musica in collaborazione con la Caritas diocesana di Lucca durante questo autunno. La rassegna si rivolge alla cittadinanza in generale, ai turisti, ma anche soprattutto ai bambini e ai genitori che partecipano al Laboratorio Orchestrale Lucchese Fratel Arturo Paoli. I concerti si pongono come uno strumento formativo di stimolo per i bambini e per gli stessi genitori, i quali, condividendo un così importante passaggio con i propri figli, potranno riconoscere un maggior valore al percorso didattico musicale intrapreso. Così come le lezioni orchestrali si svolgono nei quartieri periferici della città, anche i concerti vogliono essere parte integrante della vita sociale e culturale del quartiere. La proposta prevede un percorso che, partendo dai compositori lucchesi, come Puccini, Catalani, Boccherini e Geminiani, giunge alla musica virtuosistica per strumento solista. Un paio di esempi sono il violino della famosa violinista Ekaterina Astashova, o il concerto dedicato a Boccherini del Quintetto Elisa Baciocchi. Con la volontà di raggiungere anche più minori del territorio, dal 2022 il progetto LOL ha aperto un centro anche nel Comune di Viareggio, presso la comunità parrocchiale Migliarina Terminetto. In quest’ottica il dialogo con le parrocchie è un elemento costitutivo e irrinunciabile. Le comunità coinvolte sono le sentinelle sul territorio di questi bisogni e offrono luoghi dove è possibile realizzare un’animazione che non si esaurisce nella didattica musicale, ma che esce dalle aule e coinvolge tutti, promuovendo relazioni salde di solidarietà e amicizia.

Per informazioni contattare:

Tempo di musica 0583 1387542 – info@tempodimusica.lu.it

Caritas Diocesana 0583 430938 – chiarapellicci@diocesilucca.it

Sito: https://www.tempodimusica.lu.it/lol/

Social:

FB: https://www.facebook.com/LOLarturopaoli

IG: Tempodimusica_lucca