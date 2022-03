Ripartono i centri estivi, domande dal 1° aprile

Gioco, divertimento e (ritrovata) spensieratezza: dal 4 luglio e per tutto il mese di agosto tornano a Pietrasanta i centri estivi organizzati dal Comune per bambini e ragazzi fino a 14 anni di età.

Le iscrizioni sono aperte da venerdì 1° aprile e fino al 30 del mese, anche ai non residenti: “E’ un servizio fondamentale per le famiglie – sottolinea l’assessore alla pubblica istruzione, Francesca Bresciani – che non sempre possono contare sull’aiuto di amici o parenti per conciliare gli impegni di lavoro con un’estate dinamica, divertente e sicura per i propri figli. Ma lo è anche per gli stessi bambini e ragazzi, che devono recuperare tutta l’abitudine a quella socialità cancellata da due anni di emergenza sanitaria”.

In cantiere tante attività da svolgere in gruppo, soprattutto a contatto con la natura, sotto la guida di personale qualificato: uscite sul mare, passeggiate nel Parco della Versiliana, letture, laboratori di pittura, teatro, canzoni e gustosi spuntini. I centri si articoleranno in varie sedi e su tre fasce di età (0-3 anni, 3-6 anni e 7-14): per i più grandi anche il progetto “Disney Summer”, con il nuovo film di animazione “Red ”che farà da sfondo a tutte le proposte di intrattenimento dedicate.

Le domande di iscrizione potranno essere presentate esclusivamente online, tramite il portale Sosi@Home accessibile con Spid dal sito del Comune.