Ripartire Festival: il ringraziamento del sindaco e del consigliere Bianucci

alla commissione che ha analizzato le produzioni artistiche dei giovani

Il sindaco Alessandro Tambellini, insieme al consigliere delegato alle politiche giovanili Daniele Bianucci, ha incontrato la commissione che ha analizzato i lavori artistici (fumetti, racconti, foto, video) realizzati dai ragazzi per il festival Ripartire, nell’ambito di un concorso che aveva come titolo lo stesso dell’edizione del festival di quest’anno e cioè “Il diritto di essere giovani”.

C’erano, in particolare, il direttore di Lucca Crea Emanuele Vietina, la scrittrice Marisa Cecchetti, il fotografo Paolo Cardella, la pittrice Maria Guida.



“Dai giovani sono arrivati tanti contributi interessanti e importanti, che segnano la loro voglia di ripartire – sottolineano il sindaco Tambellini e il consigliere Bianucci – . Un grazie particolare va alla commissione, che si è spesa in maniera gratuita e generosa”.

Ripartire Festival, in programma domani (8 aprile) e sabato 9 aprile alle ex scuderie ducali di piazza San Romano, proporrà al mattino attività di laboratorio nell’ambito del progetto Benessere a Scuola – Mafalda, il pomeriggio una serie di workshop realizzati dalle associazioni del territorio e la presentazione di due libri. La sera ci sarà spazio per la musica e per agli altri contest artistici.