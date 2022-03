Ripartire Festival- il diritto di essere giovani torna alle scuderie ducali di San Romano

di San Romano l’8 e il 9 aprile. E il 25 aprile festa in piazza San Francesco

Presentato stamani (19 marzo) l’evento dedicato ai giovani giunto alla sua seconda edizione. Musica, arte, workshop e laboratori: quest’anno il programma del festival lo hanno interamente scritto i giovani.

Torna Ripartire Festival l’8 e il 9 aprile e il 25 aprile, per la Festa della Liberazione. Il programma completo dell’evento interamente dedicato ai giovani, che quest’anno ha come sottotitolo “il diritto di essere giovani”, è stato presentato questa mattina (19 marzo) nel corso di una conferenza stampa alle scuderie ducali di piazza San Romano, alla quale sono intervenuti il consigliere con delega alle politiche giovanili Daniele Bianucci, gli assessori alla cultura dei comuni di Altopascio Alessio Minicozzi e di Villa Basilica Matteo Simi, la consigliera comunale di Villa Basilica Sara Lazzari insieme agli organizzatori, alla dottoressa Valeria Massei- responsabile dell’unità operativa educazione e promozione della salute area nord dell’Azienda USL Toscana nord ovest, ad alcuni rappresentanti delle associazioni che hanno aderito, a Lucca Crea con la presidente Francesca Fazzi alle Fondazioni Cassa di Risparmio di Lucca e Banca del Monte di Lucca rappresentata da Silvia Del Carlo, Confcommercio di Lucca e Massa Carrara con Stefano De Ranieri, la presentatrice Rebecca Fanucchi. Molte le novità di questa seconda edizione del festival, a cominciare dalla location, che quest’anno vedrà i giovani lucchesi incontrarsi per due giornate alle Scuderie ducali di piazza San Romano, luogo recentemente recuperato e messo a disposizione della comunità proprio per finalità di tipo culturale. La terza giornata del festival, in corrispondenza della festa della Liberazione, si svolgerà in piazza San Francesco, dove nel pomeriggio ci sarà un concerto gratuito e aperto a tutti, che avrà come ospite principale il giovanissimo cantante finalista di X Factor 2021 gIANMARIA, insieme ad altri gruppi locali.

E ancora. Le giornate di venerdì 8 e sabato 9 aprile sono state progettate in modo da coinvolgere i giovani del territorio a tutto tondo, nei loro stessi contesti di espressione, da quello scolastico a quello del volontariato, della produzione artistica e del tempo libero.

“Dopo l’edizione zero dello scorso anno – ha spiegato a questo proposito il consigliere Daniele Bianucci – che ci è servita anche per sperimentare e dunque ricercare la formula migliore, abbiamo costruito il festival di quest’anno attraverso una coprogettazione che ha visto protagonisti i giovani stessi. Con una serie di incontri fatti con le associazioni, gli studenti e i docenti delle scuole e le operatrici della educazione e promozione della salute della Asl siamo arrivati a stendere un programma che al mattino si concentra sulle scuole superiori, il pomeriggio apre a tutti i giovani del territorio con tanti laboratori promossi dalle realtà associative locali e infine la sera, dopo la presentazione di libri, ci sarà spazio alla musica e all’espressione artistica dei ragazzi e delle ragazze del territorio. Mi fa infine piacere sottolineare come quest’anno si sia ampliato il numero dei compagni di strada di Ripartire Festival, con l’apporto delle Fondazioni bancarie e di Confcommercio: segno, questo, che il festival dei giovani si sta piano piano radicando nella realtà cittadina, e di questo non possiamo che essere soddisfatti”.

“L’iniziativa – ha aggiunto la dottoressa Valeria Massei – offre l’opportunità di sensibilizzare i giovani al dibattito su temi sociali e di incontrare i rappresentanti delle istituzioni, avvicinandoli, in qualche modo, a questi luoghi. E ben si inserisce nell’ambito di un progetto pluriennale, attivo dal 2009, denominato Benessere a scuola – Mafalda che si svolge in collaborazione tra la nostra unità operativa e tutte le scuole secondarie di secondo grado della Piana di Lucca. Un percorso a sistema, che ogni anno scolastico si avvia ‘automaticamente’, coinvolgendo centinaia di giovani studenti ed insegnanti, con l’obiettivo di promuovere il protagonismo giovanile ed il benessere a scuola.”

Il programma. Al mattino, dalle 8.30 alle 13.00, in collaborazione con gli istituti scolastici superiori della Piana di Lucca e con l’Unità operativa di educazione e promozione alla salute area nord dell’Azienda USL Toscana nord ovest, si svolgeranno attività di laboratorio nell’ambito del progetto Benessere a Scuola – Mafalda, un progetto di peer tutoring, attivo nelle scuole superiori della provincia, che ha l’obiettivo di promuovere il benessere in ambito scolastico.

Il pomeriggio, invece, dalle 14.30 alle 18.00, ci sarà spazio per i ragazzi del progetto Tutorship Crescere insieme di Lucca e Tutorship di Capannori e One to One del Liceo Vallisneri. Tutti i ragazzi e le ragazze potranno partecipare liberamente a una serie di workshop realizzati dalle associazioni del territorio: sarà possibile così cimentarsi nel teatro, nella danza, nel fumetto, nel collage e nel riuso, fra l’altro.

Alle 18.30 di ciascuna giornata saranno presentati due libri: sabato in particolare sarà presentato “Stirpe e vergogna” di Michela Marzano. La sera, a partire dalle 21.00, spazio alla musica con le 6 band che sono state scelte fra le oltre 20 che hanno risposto all’avviso lanciato nei giorni scorsi dal Comune: ognuna delle due serate si sfideranno tre gruppi (o singoli cantanti) fra cui saranno scelti i finalisti. Nel corso delle stesse serate saranno presentati anche i lavori dei finalisti degli altri contest artistici: foto, video, fumetti e racconti brevi. E ancora le due serate vedranno come ospiti due gruppi musicali lucchesi: l’8 aprile ci saranno gli AfroQuiesa Orchestra e il 9 i Fantastici Uomini Lampo.

Ai pomeriggi e alle serate del festival si potrà accedere liberamente, fino a esaurimento posti: per i workshop del pomeriggio servirà la prenotazione. Il Festival è organizzato dal Comune di Lucca in collaborazione con le altre amministrazioni comunali della Piana, con l’Azienda USL Toscana nord ovest e alcuni istituti scolastici superiori della Piana. Hanno contribuito alla manifestazione Lucca Crea, le Fondazioni Banca del Monte di Lucca e Cassa di Risparmio di Lucca e Confcommercio di Lucca e Massa Carrara.

Queste le associazioni che hanno collaborato alla seconda edizione di Ripartire Festival: cooperativa Odissea, associazione A.C.C.A. Lucca ODV, Amany Nyayo, Artespressa, Experia, associazione culturale Fantasy Real Dreams, Lillero – Il vero mercato del baratto, Per-Corso: Agenzia Formativa, Shared Office For the Arts (Sofa) Terra di tutti Vivavoce APS, ASD Art&Danza Arabesque, La città delle donne ODV, ODV Bi-Done, Ascolta la mia voce ODV, AICS Comitato Provinciale Lucca APS, E.D.O.C.R (Caritas) Onlus, Unione Nazionale Veterani Sport Lucca, ODV AVIS Lucca, CTCDire, ADMO Lucca, Centro Nazionale Volontariato, Giovani di Croce Rossa Italiana, Cooperativa Zefiro, Biblioteca Agorà Lucca, Onda Espressiva, Immagina ODV, Associazione Teatrale Guarnieri-CTG-Lucca gruppo Giovani, CONI, Grossomodo, Daccapo Sistema di Riuso Solidale, Progetto Policoro, Quindi Sartoria.