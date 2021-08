Ripartire Festival – il bello di essere giovani:

Ripartire Festival – il bello di essere giovani: Noemi si esibirà in concerto domenica 29 agosto – servizio gratuito di tamponi in collaborazione con Croce Verde Lucca – presentate oggi le band emergenti giovanili

The Kolors a causa della positività al Covid19 di un membro della band non potranno esibirsi sul palco del Ripartire Festival domenica 29 agosto. Al loro posto si esibirà Noemi in concerto con il suo tour “Metamorfosi Summer Tour”. La notizia è stata annunciata nel corso di una conferenza stampa svoltasi questa mattina alla presenza del’ assessore alla cultura del Comune di Lucca Stefano Ragghianti, del consigliere con delega alle politiche giovanili Daniele Bianucci e del rappresentante della Croce Verde – Pubblica Assistenza Matteo Ghiroldi sono state presentate le band giovanili emergenti che parteciperanno alle serate del festival:

B.K., Sgrò, Tuesday’s Cockroaches giovedì 26 agosto a partire dalle 21:30 si esibiranno prima di lasciare il palco ad Andrea Biagioni. Poi Cubirossi, Libero Ozio e Tommaso Baldacci si esibiranno sabato 28 agosto dalle 21:30 mentre la serata sarà conclusa da Effemberg.

“Siamo davvero contenti, dopo oltre venti anni, di riportare così tante band emergenti giovanili a esibirsi in un festival voluto dal Comune di Lucca – hanno sottolineato il consigliere con delega alle politiche giovanili Bianucci e l’assessore Ragghianti – è stato molto bello vedere come questo festival nato in poche settimane abbia attirato tante associazioni del territorio e tanti ragazzi e ragazze desiderosi di dare il loro contributo a una manifestazione che dà spazio al protagonismo giovanile e a una rinata voglia di stare assieme – dopo i lunghi mesi di chiusura forzata – nel pieno rispetto delle norme sanitarie”,

Con la collaborazione con la Croce Verde Pubblica Assistenza sarà più facile partecipare agli eventi grazie a una postazione dove verranno effettuati tamponi molecolari covid19 per chi non è già dotato di Carta Verde – Green Pass necessario ad accedere all’area: il servizio sarà attivo giovedì 26, venerdì 27 e sabato 28 agosto dalle ore 19:00 alle 23:00 mentre domenica dalle ore 17:00 alle 23:00.

Per completare il programma venerdì 27 agosto dalle 21:30 ci sarà concerto di CMQMartina e Dardust. Ognuna delle quattro giornate, a partire dalle 17:30 sarà dedicata a un singolo tema con workshop, confronto e talk: il 26 agosto si partirà da “Il bello di essere differenti e uguali: identità e discriminazioni. La giornata del 27 agosto sarà dedicata al tema dell’ambiente e del futuro. Sabato 28 agosto per “Il bello di crescere con coraggio, tra benessere” mentre domenica 29 agosto, sarà dedicata a “Il bello di esprimersi: comunicazione, scuola e cultura”.