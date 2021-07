Riparte a gonfie vele l’attività dell’associazione “Meglio di ieri” con tanti appuntamenti musicali, sportivi e aggregativi e la presentazione di una rivoluzionaria sperimentazione di una moneta ‘complementare’.

“Gli annunciati eventi che sono stati purtroppo rinviati a causa della pandemia _ spiega il presidente Daniel Griva _ verranno proposti in autunno, se ci saranno indicazioni governative positive circa la riapertura del teatro Manzoni di Massarosa: in calendario i concerti di uno dei protagonisti della musica anni Ottanta come Gazebo, ma anche Don Backy mentre sono in atto accordi con altri artisti nazionali come Bobby Solo e Massimo Di Cataldo. Pertanto chi ha già acquistato i biglietti per Don Backy e Gazebo, potrà ritenerli validi appena verrà fissata la data ufficiale”

Griva traccia con soddisfazione anche i risultati ottenuti da Meglio di ieri che, nonostante lo stop del lockdown, non ha cessato il proprio contatto con il pubblico: ad oggi contiamo centinaia di associati in tutta Italia e migliaia di followers che ci seguono sulla nostra pagina facebook, grazie anche alle dirette social che hanno avuto, ad oggi, 2 milioni di visualizzazioni in un anno.

“Manterremo questo canale di libera informazione indipendente a cui hanno partecipato come ospiti luminari della scienza e personaggi dello spettacolo _ prosegue il presidente _ senza trascurare gli appuntamenti in presenza: infatti siamo ripartiti con le camminate sportive in cuffia wireless in collaborazione con WalkLab rispettando i protocolli con un numero limitato di iscritti con le date già fissate del 18 luglio a Viareggio in notturna e il 12 settembre a Livorno. Un’idea lanciata nell’agosto 2019 che, nell’ottobre dello stesso anno, arrivò ad oltre 100 partecipanti. Infine a breve organizzeremo al Ristorante Da Renzo a Piano di Mommio la conviviale per festeggiare i due anni di attività dell’associazione: nell’occasione verrà presentato un progetto sperimentale e all’avanguardia per l’utilizzo di una moneta complementare all’interno del nostro circuito. Una soluzione che punta a rilanciare e sviluppare l’economia locale”.