Per tutto il mese di aprile la mostra sarà fruibile virtualmente da parte del pubblico attraverso visite guidate online, virtual tour, pillole video e attività digitali, che saranno tempestivamente comunicate sul sito www.fondazionebmluccaeventi.it e sui canali social della Fondazione Banca del Monte di Lucca e del Palazzo delle Esposizioni (www.facebook.com/ FondazioneBML – www.facebook.com/ palazzoesposizionilucca – www.instagram.com/ palazzoesposizionilucca).

In considerazione degli ultimi provvedimenti emergenziali che non permettono l’apertura dei Musei per tutto il mese di aprile, la durata dell’esposizione è stata prorogata fino al 13 giugno 2021.

Per informazioni: T. +39 0583 464062, mostre@ fondazionebmluccaeventi.it.

Frédéric Bruly Bouabré. Arte Alfabeto Universale

A cura di Alessandro Romanini

Palazzo delle Esposizioni

(Fondazione Banca del Monte di Lucca)

Piazza San Martino 7, 55100 Lucca

9 aprile – 13 giugno 2021

