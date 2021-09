RIPARTE LA MANIFESTAZIONE DEL GIOVEDI’ AL MUSEO

La Parola Cantata

performance teatrale di e con

Angela Villa e Franco Ventimiglia

In apertura del nuovo ciclo di incontri dei Giovedì al Museo, il Museo Italiano dell’Immaginario Folklorico presenta sabato 25 settembre alle ore 21 presso la propria sede la performance teatrale La Parola Cantata, di e con Angela Villa e Franco Ventimiglia. L’evento, fruibile unicamente in modalità online, è gratuito con obbligo di prenotazione al link https://bit.ly/parolacantata.

Ne La Parola Cantata, il corpo e la voce risvegliano emozioni, sensazioni, raccontano storie spesso dimenticate, mentre la parola dialoga con la musica. Le tematiche sono quelle del nostro presente: dalle fiabe di Basile alle favole nere della pandemia, sei donne, sei figure mitiche, forse sei divinità cadute in disgrazia, affacciate alle finestre del mondo contemporaneo, indemoniate e amareggiate, raccontano il loro vissuto durante la quarantena. Le musiche della tradizione classica partenopea accompagnano i loro deliri e addolciscono il marasma delle emozioni in gioco.

Angela Villa, voce narrante e canto, è autrice e critica teatrale. Ha ottenuto diversi riconoscimenti in ambito drammaturgico ed è presente in alcune raccolte di drammaturgie femminili. Nel 2015 ha rappresentato l’Italia a L’Avana come vincitrice per il nostro paese della Biennale “La scrittura della differenza”.

Franco Ventimiglia, chitarrista e ricercatore musicale, cura il tessuto melodico della performance.

Info:

Museo Italiano dell’Immaginario Folklorico

Via Ducale 4, San Michele

Piazza al Serchio – Lucca

Cell. 351 952 7312

E.mail info@museoimmaginario.net

https://museoimmaginario.net