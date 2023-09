Ottima vittoria, che gli è valsa anche il plauso dei maestri presenti alla serata, per il 46kg Riccardo Colombini, opposto a Manuel Scozzafava (Boxing Club Calenzano). Il lucchese si è dimostrato perfettamente in forma, sia fisica che mentale, dimostrando come la pausa estiva non abbia influito sulla sua preparazione.

Stessa storia per il 58kg Raul Fortunato, che ha incrociato i guantoni con Derek Bigi Gaviria (Boxing Club Calenzano), per conquistare una vittoria al di là di qualsiasi dubbio, valsa anche a lui i complimenti tanto del pubblico che degli addetti ai lavori.

Il primo a salire sul ring è proprio lo Schoolboy 46kg Inguaggiato, che si è trovato di fronte il fiorentino Giuseppe Pintus (Top Fight Garuda). Prestazione negativa questa volta per il lucchese, che non riesce a ripetere quanto di buono fatto vedere al debutto né dal punto di vista tecnico, né da quello tattico. Il verdetto è stato quindi una giusta sconfitta.

Chiude in bellezza l’élite 71kg Achraf Lekhal, che si è confrontato con Christian Iannucillo (Boxe Padariso Lastra a Signa). Lekhal ha infatti preso fin da subito in mano l’incontro, nonostante la grinta e i ripetuti e feroci attacchi di Iannucillo, abilmente neutralizzati dall’estro del pugile nostrano. L’incontro si è però rivelato molto provante a livello fisico, con Lekhal che ha accusato l’intensità imposta dal suo avversario, dimostrando così la necessità di continuare a lavorare anche sul piano atletico in vista dei campionati italiani under 22 a cui prenderà parte il lucchese a fine mese. Intanto però, Lekhal è tornato da Lastra a Signa con una netta e meritata vittoria, pronto per riprendere gli allenamenti in vista dell’imminente impegno.