Rio Leccio, parte il consolidamento dell’argine sinistro

PORCARI – Continuano i lavori di messa in sicurezza del rio Leccio. Le ruspe adesso operano per consolidare l’argine sinistro, a protezione di una corte che si trova a pochi metri dal rio. L’argine ha uno spessore abbastanza limitato e non può essere considerato completamente sicuro.

Per questo le ruspe stanno eseguendo i lavori di preparazione per la posa dei massi ciclopici, che andranno a formare una scogliera in grado di rinforzare l’argine in maniera decisiva.

Una volta terminato questo intervento, i lavori sul Leccio proseguiranno ancora.