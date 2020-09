Rinviato a domenica 4 ottobre alle 17.30 Giardino dei lecci Villa Bertelli – l’incontro: Impara a depurarti… cerca il tuo sasso

Impara a depurarti… cerca il tuo sasso è l’incontro, a cura del professor Pier Antonio Bacci, in programma domenica 4 ottobre alle 17.30 nel Giardino dei lecci di Villa Bertelli a Forte dei Marmi, nell’ambito della rassegna L’altra Villa, promossa da Villa Bertelli. L’evento è spostato a questa data dopo il rinvio, a causa del maltempo, a mercoledì 30 settembre del concerto di Elisa. Introduce Giorgio Terziani. Impara a depurarti è una frase ideata e registrata nel 2017 da Bacci, come percorso informativo scientifico/mediatico per il grande pubblico e oggi il progetto, così denominato, fa parte della Medicina Rigenerativa, della Flebologia e della parte preventiva della Medicina Estetica, con un preciso iter nutrizionale depurativo e regolatorio del sistema immunitario. “La finalità dell’autore – si legge nella presentazione- è quella di promuovere un incontro in grado di aiutare a migliorare la qualità della vita e l’ambiente in cui viviamo, soprattutto dopo il COVID e la pandemia che ha cambiato il mondo, dimostrando che una migliore consapevolezza permetterà di ridurre le malattie croniche e degenerative, anche alcuni tumori assieme agli inquinamenti ambientali, ma tutto ciò richiede una rivalutazione della parola “rispetto”. “Il messaggio -spiega ancora il professor Bacci- si basa sul concetto che molti stimoli esterni possono causare alterazioni funzionali che portano verso patologie croniche e talvolta a riduzione d’immunità, anche con patologie estetiche come lipoedema, lipodistrofia, varici e cellulite dolorosa. Per questo motivo le periodiche terapie depurative e disintossicanti riducono la sintomatologia e ne rallentano l’evoluzione. Le normali attività quotidiane tendono a intossicare cellule, tessuti e organi, è quindi compito di ciascuno prendersi cura della propria salute, limitando il sovraccarico e favorendo la fisiologica depurazione di cellule e tessuti. Lo stato di salute è un equilibrio fra attività cellulare, produzione di scorie e loro depurazione, per cui è assolutamente importante imparare a non intossicare il nostro organismo, così come è essenziale imparare a depurarlo periodicamente”. Necessaria prenotazione 0584 787251. Ingresso libero.