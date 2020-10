Rinviata a lunedì Lucchese-Como per un caso di covid tra i rossoneri; ore nuovo giro di tamponi

La notizia ha cominciato a trapelare e diffondersi in via ufficiosa subito dopo pranzo. Lucchese-Como rinviata. Lo stringato successivo comunicato stampa della società rossonera, proprio due righe è giunto invece alle 14,38 di una domenica che doveva essere di calcio e che invece è ancora di…covid-19. La partita è stata rinviata a causa di un caso di positività riscontrato nel gruppo della squadra rossonera. Naturalmente rimane riservato il nome del calciatore contagiato. Nelle prossime ore giocatori e staff tecnico e dirigenziale verranno sottoposti ad un nuovo tampone. L’auspicio, naturalmente, è che non vi siano altri positivi anche perchè la Lucchese dovrebbe tornare in campo già mercoledì (ore 18,30) nel turno infrasettimanale che dovrebbe vederla di scena allo Speroni di Busto Arsizio sul campo della Pro Patria. Certo che il diffondersi in modo quasi esponenziale del virus e di questa seconda ondata che sta facendo registrare numero importanti, rimette in discussione e in pericolo il prosieguo del campionato ma soprattutto la sua regolarità. Ricordiamo che anche in categorie inferiori altre partite (vedi Real Forte-Lentigione e Tau Altopascio-Massese) sono state rinviate sempre a causa del covid-19.