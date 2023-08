Rintracciato l’uomo disperso da ieri a Principina a Mare

Rintracciato l’uomo disperso da ieri a Principina a Mare (GR).

Una squadra VF del comando di Grosseto ha rintracciato l’uomo, che pare in buone condizioni fisiche.

Al momento lo stanno accompagnando all’ambulanza posizionata presso il PCA (Posto di Comando Avanzato), per le verifiche sanitarie del caso.

Il ritrovamento è stato effettuato in loc. La Trappola, nella zona compresa tra la strada provinciale e il litorale.

Sul posto anche l’elicottero Drago del reparto volo VF di Cecina, personale TAS (Topografia Applicata al Soccorso), SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) e cinofili.