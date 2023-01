Rintracciata la responsabile dell’incidente a Querceta

Seravezza – E’ stata rintracciata e denunciata la responsabile dell’incidente avvenuto sul cavalcavia di Querceta nel pomeriggio di martedì, quando un’auto ha urtato un ciclista che stava transitando in direzione mare facendolo rovinare a terra e non fermandosi a prestare soccorso

L’uomo è sempre ricoverato all’ospedale di Cisanello con un grave trauma cranico e numerose fratture.

L’incidente era stato ripreso da alcune telecamere di sorveglianza per cui la polizia municipale è riuscita a ricostruire la scena, individuando l’auto, una Fiat Bravo intestata ad un 64 enne di Ripa. Giunte all’abitazione del proprietario, le agenti hanno trovato anche la compagna dell’uomo, una trentanovenne in evidente stato confusionale.

E’ risultato infatti che era lei alla guida dell’auto e non è stata in grado di giustificare lo sviluppo dei fatti. Per accertare le cause di tanta alterazione – se dovuta allo choc o all’assunzione di alcol o altro, la donna è stata accompagnata al Versilia per accertamenti.

Per lei si prefigura il reato di omissione di soccorso, che potrebbe essere aggravata dall’ eventuale assunzione di sostanze alteranti.

fonte noitv