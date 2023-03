Rinnovo delle autorizzazioni sosta, transito e permessi per residenti in ZTL, in scadenza il 30 aprile

L’Azienda Multiservizi Forte dei Marmi comunica le modalità

L’Azienda Multiservizi Forte dei Marmi comunica che tutte le autorizzazioni alla sosta/transito in ZTL nonché i permessi per i residenti, rilasciati per il territorio comunale di Forte dei Marmi con scadenza al 30 aprile 2023 sono prorogate al 31 maggio 2023. Contestualmente, a partire dal 01 aprile e fino al 31 maggio 2023 sarà possibile procedere al rinnovo delle autorizzazioni scadute. Il rinnovo potrà essere effettuato per posta elettronica all’indirizzo parcheggi@multiservizifortedeimarmi.it allegando la documentazione necessaria reperibile sul sito dell’Azienda.

Chi fosse impossibilitato a presentare la richiesta via e-mail potrà portarla in formato cartaceo presso l’ufficio dedicato, solo ed esclusivamente nei giorni di apertura al pubblico: martedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 e sabato dalle ore 9 alle ore 12.

L’ufficio provvederà poi a elaborare la richiesta e a comunicare l’esito all’interessato. La Multiservizi precisa che a far data dal 01 giugno 2023 le autorizzazioni scadute e non rinnovate non avranno più validità.