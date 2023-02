Rinnovata la collaborazione fra Villa Reale di Marila, VerdeMura e Murabilia:

biglietti ridotti reciproci e un’esposizione dedicata alle antiche camelie nella manifestazione primaverile di giardinaggio sulle Mura di Lucca

Lucca, 2 febbraio 2023 – Si rinnova l’intesa fra Villa Reale di Marlia, VerdeMura e Murabilia nel segno delle camelie e delle loro precoci fioriture che partono nel pieno dell’inverno per durare fino al mese di aprile. Anche quest’anno ci sarà la reciproca riduzione sui biglietti di ingresso durante i festival del verde lucchese: VerdeMura (31 marzo 1 e 2 aprile) e Murabilia (1 – 2 e 3 settembre). Con il biglietto di Villa Reale sarà possibile ottenere la riduzione alle manifestazioni del giardinaggio sulle Mura di Lucca e viceversa.

Proprio per permettere ai visitatori di ammirare in anteprima i primi fiori sbocciati delle preziose varietà e selezioni antiche, la residenza e il grande parco che furono di Elisa Bonaparte e Maria Luisa di Borbone, saranno aperti al pubblico in via straordinaria tutti i sabati e le domeniche 4-5, 11-12, 18-19, 25-26 di febbraio, dalle ore 10 alle ore 18.

Un’occasione per ammirare nella sua affascinante versione invernale il grande giardino di paesaggio che è costruito proprio per esaltare il cambiamento dei colori nel corso delle stagioni nella sua scenografia verde di 16 ettari dove in questo momento fanno la loro comparsa i primi fiori della nuova stagione, oltre le camelie, crochi, bucaneve, anemoni dei boschi, ellebori e primule.

La collaborazione con Lucca Crea e le sue mostre mercato di giardinaggio si estende: le antiche cultivar di Camellia japonica conservate nel complesso monumentale – una delle regge più famose e ammirate d’Italia – saranno protagoniste durante la prossima edizione di VerdeMura nella quale avranno un posto d’onore nell’esposizione di fiori recisi di varietà lucchesi. La Lucchesia ha visto infatti sviluppare nell’Ottocento una sua vera e propria ‘scuola’ di ibridazione e selezione che ha lasciato nei giardini del territorio migliaia di piante particolari. Un patrimonio storico di fiori dalle fogge differenti, da scempi a stradoppi, perfettamente simmetrici o dal portamento arruffato, colorati di tutte le tonalità pure, striate o marmorizzate che vanno dal bianco puro, all’avorio, rosa, rosso fino al porpora. Per informazioni villarealedimarlia.it e verdemura.it