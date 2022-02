Bertieri: ringrazio i 300 cittadini di Borgo a Mozzano che attraverso me hanno firmato i moduli per il referendum giustizia.

Yamila Bertieri consigliere comunale a Borgo a Mozzano con il gruppo Orgoglio Comune, ringrazia i cittadini che nei mesi scorsi (periodo luglio-agosto) l’hanno contattata direttamente per sottoscriverle i 6 moduli del referendum giustizia promosso dalla Lega e dai Radicali.

In questi giorni- esordisce Bertieri- incontrerò le persone che quest’estate mi hanno contattata personalmente per firmare e dare il loro contributo al referendum giustizia.

Un buon risultato è stato ottenuto a Borgo a Mozzano- continua il consigliere che instancabilmente è sempre presente sul suo territorio comunale-risultato soddisfacente, ho raccolto circa 300 firme completando 16 moduli dati (ogni volta che ne completavo uno) dal vecchio commissario Luigi Pellegrinotti impegnato a sua volta con i gazebi in tutto il territorio della Mediavalle e Garfagnana.

Una bella esperienza che mi ha fatto conoscere a sua volta nuove persone.