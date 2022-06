Ringrazio Donatella Buonriposi per le sue parole, la sua correttezza e vicinanza.

Agli attacchi continui, anche personali, alle parole vuote, alla smania di potere finalizzata al piantare bandierine in nome e per conto di qualche leader nazionale, rispondiamo con quello che abbiamo sempre fatto: parliamo alle persone, le andiamo a trovare sul territorio, casa per casa, frazione per frazione.

Raccontiamo loro la nostra idea di Lucca che sarà sempre e soltanto una proposta per Lucca, da raggiungere tutti insieme, e non sarà mai una proposta contro qualcuno. Politica vuol dire questa cosa qui: mettersi al servizio delle persone costi quel che costi. Per noi è così. E così sarà.