Ringraziamo i cittadini che hanno votato la lista da noi sostenuta, anche se non si è raggiunto il risultato desiderato.

Alcuni soggetti

hanno boicottato e danneggiato il M5s in maniera indegna sin dall’inizio

della campagna elettorale, addicendo scelte calate dall’alto che sono

totalmente false. Fino alla fine, persino a 48 ore dal voto, sono

apparsi comunicati stampa anonimi in cui si sosteneva che il M5s non

appoggiava Valentina Salvatori. Un palese falso che ha danneggiato la

coalizione e che, data l’estrema gravità, è già stato sottoposto ai

nostri legali. Persino il nuovo sindaco, a cui auguriamo buon lavoro, ha

rilanciato tale chiara menzogna veicolata da personaggi che in maniera

indebita si sono arrogati di un diritto che non avevano. Pare evidente

che l’obiettivo è sempre stato quello di favorire le destre a scapito di

un fronte progressista che è risultato vincente in tante altre realtà.

Il M5s a Seravezza, come ovunque, continuerà la sua battaglia per la

legalità, il bene comune e contro una mentalità squadrista che non

accetta le regole della democrazia.

Movimento 5 Stelle Seravezza