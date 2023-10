rimosse cinque carcasse di auto e individuati veicoli sprovvisti di polizza assicurativa

STAZZEMA. Capillare operazione del comando della Polizia municipale di Stazzema è in atto in queste settimane su tutto il territorio. L’obiettivo è prima di tutto la rimozione delle carcasse d’auto abbandonate per un maggior decoro dei borghi: al momento sono circa cinque quelle individuate e rimosse. Il contrasto al fenomeno dei veicoli sprovvisti di polizza assicurativa o revisione auto, in nome di una maggiore sicurezza sulle strade, è il secondo fine di questa operazione.

È in atto in queste settimane un monitoraggio costante, in ogni frazione del Comune, da parte della Polizia municipale di Stazzema. Sono stati presi di mira, anzitutto, i mezzi abbandonati, sprovvisti di targa, e quindi considerati un rifiuto perché senza un intestatario: si trattava di veicoli che si trovavano perlopiù sui cigli della strada o nei parcheggi pubblici, che sono stati sequestrati al fine di confisca.

«Era da tempo che era necessaria un’azione del genere – spiega il vicesindaco Alessandro Pelagatti, delegato alla Polizia municipale –. Questi mezzi abbandonati erano per i nostri borghi e le nostre vallate indecorosi, oltre che erano oggetto di inquinamento per l’ambiente. Ma in generale questa operazione fa parte di un complessivo monitoraggio che i nostri due vigili si stanno impegnando a fare sulle nostre strade. Questo grazie al fatto che all’inizio del nostro mandato amministrativo abbiamo ricostituito il comando di polizia municipale. E nei prossimi mesi abbiamo intenzione di potenziarlo ancora con un comandante full-time».

Diversa è la procedura per le autovetture o i motocicli sprovvisti di polizza assicurativa dove il mezzo viene comunque sequestrato. Al momento sono stati sei i veicoli coinvolti in questa seconda casistica: ma altre verifiche sono in corso. «Le auto o i motocicli che sono sprovvisti di polizza assicurativa non possono circolare e non possono sostare in parcheggiati o aree pubbliche», spiegano dal comando della municipale. Come previsto dal Codice della strada il comando provvede innanzitutto ad affidare il veicolo all’intestatario, che dovrà depositarlo in un posto privato e non soggetto a via pubblica altrimenti viene affidato al Custode acquirente. Il dissequestro avviene solo dopo che il proprietario provvedere a metterlo in regola secondo il codice della strada.

«L’obiettivo è stato anche quello di avere una maggiore sicurezza sulle nostre strade, anche a vantaggio di chi circola invece con un’auto o uno scooter in regola», conclude il vicesindaco Alessandro Pelagatti.

La sanzione prevista per la mancata polizza assicurativa è di 866 euro se pagata entro i 60 giorni e 5 punti dalla patente di guida oltre che sequestro del mezzo.