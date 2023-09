Per il Progetto Polis- Casa dei Servizi di Cittadinanza digitali

rimarrà chiuso l’ufficio postale di Forte dei Marmi

dal 14 settembre al 25 novembre. Riapertura 27 novembre

L’amministrazione comunale ha chiesto l’apertura pomeridiana

per gli uffici di Vaiana e Vittoria Apuana

Prenderà il via il 14 settembre fino al 25 novembre prossimo il Progetto Polis- Casa dei Servizi di Cittadinanza digitali, deciso da Poste Italiane per l’ufficio di Via Idone a Forte dei Marmi, che comporterà la chiusura per l’intero periodo dei lavori e la riapertura in data 27 novembre. Nei giorni scorsi si è svolto un incontro fra i referenti di Poste Italiane e l’amministrazione comunale, che ha preso atto della richiesta di chiusura, necessaria, per eseguire l’intervento. I lavori, secondo quanto esposto agli amministratori, serviranno a migliorare ed aumentare i servizi agli utenti. L’amministrazione comunale si è già attivata, nella speranza che Poste Italiane possa recepire la richiesta di estensione del servizio pomeridiano degli uffici di Vaiana e di Vittoria Apuana, o almeno di uno dei due, con il preciso obiettivo di ridurre al minimo eventuali disagi per i cittadini e fruitori. Attualmente, Vaiana e Vittoria Apuana sono aperti dalle 8.20 alle 13.45 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 8.20 alle 12.45. Poste Italiane ha fatto presente che nell’ufficio di Marina di Pietrasanta, che osserva lo stesso orario di Vaiana e Vittoria Apuana (8.20-13.45 dal lunedì al venerdì e dalle 8.20 alle 12.45 sabato) sarà possibile ritirare pacchi e corrispondenza inesitata in giacenza ed effettuare operazioni non eseguibili in circolarità, ovvero vincolate all’ufficio postale di radicamento del rapporto (conto libretto).