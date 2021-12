Rimanti da medaglia sul ring di Montecatini: conquistato il biglietto per le semifinali dei campionati italiani.  

Il primo match, che lo vede impegnato sabato contro Andrea Governatori (Lazio), inizia con una ripresa in cui i due si studiano, senza sbilanciarsi troppo. Qui Governatori supera Rimanti per intensità, con molti attacchi insidiosi, che però faticano a raggiungere il bersaglio. Il luchese effettua infatti un ottimo lavoro in difesa, e con un agile gioco di gambe riesce ad evitare pericoli eccessivi, mentre manda a segno pochi, ma precisi colpi in contrattacco.