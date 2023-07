RIMANE SCHIACCIATO DAL TRATTORE CON PEGASO A CISANELLO

Chiamata delle 11.24 per incidente in strada in via del Moriccio a Camporgiano.

Un uomo di 56 anni è rimasto schiacciato dal proprio trattore e ha riportato alcune lesioni ma è sempre stato vigile e cosciente ed è stato portato in codice giallo con Pegaso 1 all’ospedale di Cisanello (Pisa).

Intervenuti ambulanza infermieristica (INDIA)