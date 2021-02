RIMANE INCASTRATO CON LA MANO IN UNA IMPASTATRICE – CON PEGASO AL CTO DI CAREGGI

L’infortunio sul lavoro è avvenuto, per cause che sono in fase di accertamento, alla ditta Pama a Sorbano del Giudice, a Lucca, poco dopo le 17 di ieri sera. A dare l’allarme sono stati i colleghi che hanno fermato il macchinario.

Ad un operaio (non sappiamo età) è rimasta la mano nell’impastatrice (la ditta produce pizze, focacce etc surgelate).

Subito è stato allertato Pegaso che è intervenuto per trasportare l’uomo – in codice rosso (ma non in pericolo di vita) – al CTO di Careggi dove è presente il centro per la ricostruzione della mano.

Sul posto anche automedica e ambulanza.