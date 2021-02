Rilanciare agricoltura e montagna, accordo tra Regione e Anci

PROVINCIA – Rilanciare l’economia rurale e valorizzare la montagna nel post pandemia; è questo l’obiettivo dell’accordo siglato tra Anci e Regione Toscana, quest’ultima rappresentata dalla vice Presidente Stefania Saccardi.

Rafforzare le politiche comuni per lo sviluppo dei territori, il contrasto allo spopolamento e il rilancio dopo l’emergenza sanitaria per il Covid19: sono questi gli obiettivi del protocollo d’intesa per la Montagna 2021-2022, che conferma i punti già previsti nell’accordo di due anni fa e aggiunge nuove attività condivise.

Ovviamente l’accordo deve servire a metter le basi per un politica di salvaguardia delle zone montane; non solo come luoghi da visitare quindi di richiamo turistico, ma soprattutto da vivere. Per questo verranno realizzati progetti specifici con specifici finanziamenti per questa finalità.