RIGETTATO DALLA CASSAZIONE IL RICORSO DEL COMUNE DI STAZZEMA PER QUANTO CONCERNE LA QUAESTIO SULLA CONCESSIONE CIMITERIALE PERPETUA RIGUARDANTE UNA TOMBA UBICATA NEL CIMITERO DI CARDOSO.

RIGETTATO DALLA CASSAZIONE IL RICORSO DEL COMUNE DI STAZZEMA PER QUANTO CONCERNE LA QUAESTIO SULLA CONCESSIONE CIMITERIALE PERPETUA RIGUARDANTE UNA TOMBA UBICATA NEL CIMITERO DI CARDOSO.

Stazzema_ Due sono state le sentenze avverse pronunciate in sede di Appello a cui il Comune di Stazzema ha fatto opposizione in Cassazione. Le altre, tutte avverse all’ente pubblico, sono state fatte passare in giudicato. Le due sentenze portate all’attenzione della Corte Suprema riguardano i contenziosi legali sorti con titolari di concessioni cimiteriali perpetue afferenti a due tombe ubicate una nel camposanto di Cardoso e l’altra nel camposanto di Ruosina.



Dopo sedici anni e quattro mesi sul dilaniante provvedimento del rinnovo oneroso delle concessioni cimiteriali perpetue la parola fine è stata pronunciata.



La Prima Sezione Civile di Cassazione condanna il Comune di Stazzema a pagare le spese legali alla controparte (3600,00 euro + altre spese) e respinge tutti i punti del ricorso iscritto al n. 25718/2018 R.G. proposto dal Comune di Stazzema, in persona del Sindaco, elettivamente domiciliato in Roma Corso Vittorio Emanuele II, n. 18, presso lo studio dell’avv. Grez Gianmarco rappresentato e difeso dall’avv. ALTAVILLA GIANCARLO -ricorrente contro .., elettivamente domiciliata in Roma Via Federico Cesi, 72, presso lo studio dell’avvocato BRANCADORO MARIO rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSTI LUCA. La Cassazione ha giudicato INFONDATA la richiesta del rinnovo oneroso della concessione cimiteriale perpetua.



Il Comitato Civico costituitosi per contrastare questo provvedimento vessatorio non è stato un coacervo di “trombati” della politica stazzemese ma un esempio di impegno civico esemplare nato in un territorio che ha smesso di fare le battaglie e di pretendere il rispetto. Oggi, dopo questa ordinanza in cui tutti i motivi sono stati considerati infondati, voglio ricordare il prof. Giorgio Fini e il maestro Loris Marcucci per le energie che hanno profuso per alzare nei primi mesi del 2007questa piccola barriera di civiltà reattiva. Un impegno di pochi cittadini, umiliato e sbeffeggiato, ma che oggi raccoglie il frutto della granitica determinazione e che presto, come comitato civico, userà le parole appropriate. Che l’eco di questa ordinanza li raggiunga là dove vige il silenzio e la pace.



E adesso? Dopo una simile disfatta costata centinaia di migliaia di euro, un imperio amministrativo che ha costretto tante famiglie a pagare a rate il rinnovo oneroso o sotto la minaccia del pignoramento a estumulare le care salme e ad allontanarsi dalla pietas dei defunti, si attende che ne venga un comportamento adeguato all’illegittimità commessa e al danno morale e materiale perpetrato. Anche i sacerdoti sono stati in silenzio e non hanno avversato come avrebbero invece dovuto fare questo provvedimento amministrativo del Comune di Stazzema. Pur restando in attesa che sia pubblicata l’ordinanza della Cassazione per quanto concerne la concessione cimiteriale perpetua afferente a una tomba ubicata nel camposanto di Ruosina, si può tuttavia prevedere che essa non si discosterà dai contenuti dell’ordinanza pubblicata oggi ( ambedue sono state trattate nell’udienza della Prima Sezione di Cassazione riunitasi il 21 febbraio 2023), è giunto il momento di ricordare che sulla lunga vicenda c’è stato anche l’illegittimo trattenimento per ben 32 mesi del Ricorso straordinario al Capo dello Stato e la falsa comunicazione alla stampa che la pronuncia del Consiglio di Stato (20.2.2013) era stata favorevole al Comune di Stazzema. La “notizia” fu riportata in questa maniera sulla civetta de La Nazione :” Napolitano, pagate i canoni sulle tombe di famiglia”. Il cartaceo della civetta fu inviato al presidente Napolitano, il quale non rispose al Comitato pur sapendo che il Consiglio di Stato aveva respinto il ricorso straordinario per incompetenza di giudizio e che aveva invece indicato che era legittimato il Giudice Ordinario a dirimere il contenzioso legale sorto tra ente pubblico e alcuni titolari di concessione cimiteriale perpetua. Fa anche male ricordare che il responsabile/i del reato commesso col trattenere per 32 mesi il Ricorso straordinario al Capo dello Stato non siano stati rintracciati e che il secondo esposto fu archiviato nonostante le precisazioni che il Comitato aveva ulteriormente fatto in merito alle responsabilità.



Per chiudere, l’ordinanza odierna sfata anche fatto che con la richiesta dell’utilizzo dello spazio del Palazzetto di Cardoso per una riunione pubblica che avrebbe dovuto tenersi il 26 maggio 2012, il Comitato Civico volesse istigare alla disubbidienza fiscale per non far rinnovare la concessione cimiteriale perpetua. Motivazione con cui l’amministrazione negò la disponibilità dell’edificio pubblico e che costrinse, per informare i cittadini, all’utilizzo della chiesa di Cardoso.



Giuseppe Vezzoni



Membro del Comitato Civico di Stazzema



sorto sulla quaestio delle concessioni cimiteriali perpetue. Addì 22.6.2023