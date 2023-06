Pietrasanta – Rigenerazione in corso per i parchi cittadini

Recuperare spazi abbandonati, lavorare sull’inclusione e rinnovare, incrementandola dove possibile, la “quota verde”: prosegue l’opera di sistemazione e riqualificazione su parchi e spazi pubblici dislocati nel territorio comunale di Pietrasanta.

“Abbiamo terminato l’intervento al parco della Lumaca, in centro storico – spiega l’assessore a lavori pubblici e manutenzioni, Matteo Marcucci – installando un nuovo impianto per l’irrigazione e mettendo a dimora nuovi esemplari arborei, oltre a rigenerare il manto erboso. In corso, invece, i lavori al nuovo parco di piazza Lucchesi che avevamo promesso ai cittadini del Crociale, per dare nuova vita a un’area abbandonata e uno spazio di socialità alla frazione: già posizionati 4 alberi e alcuni arredi, stiamo aspettando l’arrivo dei giochi per completare l’operazione”.

Hanno già trovato sistemazione, invece, alcune delle nuove attrezzature ludiche che trasformeranno il parco di piazza Versilia, a Fiumetto, nel primo parco inclusivo di Pietrasanta: grazie al finanziamento regionale di 43 mila euro, ottenuto nel 2022 dall’assessorato al sociale guidato da Tatiana Gliori, in prossimità del vialetto d’ingresso sta nascendo un’area con pavimentazione antitrauma (la posa inizierà appena il maltempo concederà una tregua), giochi inclusivi e un percorso sensoriale.

L’amministrazione comunale raccomanda, infine, a tutti i frequentatori di parchi e aree pubbliche di rispettare la specifica destinazione di ciascuno di essi, in particolare di non utilizzare le aree giochi per bambini alla stregua di sgambatoi e raccogliere sempre e comunque le deiezioni dei propri animali servendosi, per il loro smaltimento, di cestini o contenitori dedicati.