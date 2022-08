RIGENERA SIBOLLA: IL COMUNE OTTIENE 110MILA EURO PER VALORIZZARE LA RISERVA NATURALE DI ALTOPASCIO

Altopascio, 27 agosto 2022 – Rigenera Sibolla. Si chiama così il progetto realizzato dall’amministrazione comunale di Altopascio per la valorizzazione e la cura della Riserva naturale del Lago di Sibolla, risultato vincitore del bando “Sviluppo sostenibile” della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, che ha erogato al Comune un contributo di 110mila euro. Diversi gli obiettivi prefissati dall’amministrazione D’Ambrosio per recuperare e rilanciare la Riserva naturale, vero gioiello di biodiversità e scrigno di habitat naturalistici diversi e complementari tra loro: interventi di manutenzione e di cura, affinché si tuteli ulteriormente il patrimonio naturalistico esistente; sostituzione dell’intera cartellonistica; manutenzione straordinaria dei percorsi; verifica e controllo della stabilità dei pini marittimi e successiva manutenzione; realizzazione di un percorso di ricerca sulla fauna. Il tutto per far diventare la Riserva naturale un luogo ancora più conosciuto e apprezzato, valorizzato in ogni minima parte.

“Con Rigenera Sibolla vogliamo far compiere alla Riserva naturale ulteriori passi avanti – spiega il sindaco, Sara D’Ambrosio -. Il progetto complessivo è di 230mila euro, ringrazio la Fondazione Cassa di Risparmio per il contributo erogato, che rappresenta una sostanziosa base di partenza per dare gambe al percorso di valorizzazione, e l’ufficio comunale che ha lavorato alla stesura del bando e che ne seguirà gli sviluppi. Fino al 2017 la Riserva naturale del Sibolla era un luogo abbandonato e dimenticato: con la nuova amministrazione abbiamo riattivato programmi comunitari, grazie anche al lavoro del Consorzio Basso Valdarno; abbiamo organizzato (e organizziamo) decine e decine di visite guidate con guide ambientali; siamo riusciti a portare a compimento il lungo iter burocratico che finalmente ci vede come gestori diretti del centro visitatori; abbiamo inserito il Sibolla nel circuito delle aree umide e delle riserve naturali della Toscana, per amplificarne la promozione. Adesso vogliamo rigenerare la Riserva naturale nella sua interezza, per valorizzare ancora di più la biodiversità esistente”.