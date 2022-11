Rigatoni alla siciliana con provola

iniziate a lavare le melanzane, spuntatele, tagliatele a listarelle ed ancora a cubetti.In una padella capiente riscaldate un filo d’olio d’oliva con uno spicchio d’aglio schiacciato, fatelo insaporire leggermente poi unite le melanzane tagliate. Rosolate quindi le verdure per una decina di minuti.Lavate i pomodorini e tagliateli in quarti, poi aggiungeteli alle melanzane, regolate di sale e fate cuocere tutto insieme altri 5 minuti circa. A fine cottura aggiungete le foglie di basilico fresche, per dare freschezza e profumo.Nel frattempo cuocete anche le caserecce in abbondante acqua salata, scolatele ancora al dente, trasferendole direttamente nella padella con le melanzane e fate saltare tutto insieme qualche minuto. Tagliate la provola a cubetti, poi aggiungeteli alla pasta e fate saltare tutto in padella giusto il tempo che il formaggio inizia a filare.

