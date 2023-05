Rigatoni al pesto di fiori di zucca e gamberetti

500 gr rigatoni

200 gr gamberetti

200 gr pomodorini

100 gr fiori di zucca

50 gr mandorle

15 foglie di basilico

40 ml olio evo

40 gr parmigiano

1 aglio

q.b. sale

q.b. pepe

In un frullatore unire i fiori di zucca, precedentemente puliti, con le mandorle, il parmigiano, il basilico, l’olio evo, il sale, il pepe e frullare.

In una padella far soffriggere uno spicchio di aglio in un filo di olio evo, quindi unire i pomodorini tagliati a metà, un pizzico di sale e far cuocere per 5 minuti, aggiungere i gamberetti puliti e sgusciati precedentemente, far insaporire per 2-3 minuti, quindi rimuovere lo spicchio d’aglio.

Unire la pasta cotta al dente e il pesto nella padella con il condimento, far insaporire e se necessario aggiungere un mestolo di acqua di cottura.

ricette gustose e semplici