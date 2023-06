RIFUGIO IL BURIGONE – DOMENICA 9 LUGLIO SI MANGIA E SI ASCOLTA LA MUSICA

Domenica 9 luglio 2023 AL RIFUGIO IL BURIGONE A SAN PELLEGRINO IN ALPE

Appuntamento musicale e… gastronomico in compagnia degli Onda Acustica!!! Cercate di non mancareeeee

Per prenotare contattateci ai seguenti numeri telefonici 05831805849 – 3338231582