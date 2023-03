Il testo della legge delega per la riforma fiscale è in arrivo domani, giovedì 16 marzo, in Consiglio dei Ministri: nel progetto di revisione centrale l’intervento sull’IRPEF. Obiettivo è ridurre la pressione fiscale, ma per farlo serve (anche) un taglio e un riordino delle tax expenditure, ovvero deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta: salve le spese sanitarie, l’istruzione, i bonus casa

Il testo della legge delega per la riforma fiscale 2023 arriverà in Consiglio dei Ministri, domani, giovedì 16 marzo 2023 per l’approvazione. Nel progetto di revisione messo a punto dall’Esecutivo un posto centrale spetta all’intervento sull’IRPEF, “finalizzato a semplificare il sistema e garantire l’equità orizzontale”, per usare le stese parole del Governo.

In che modo? Riducendo la pressione fiscale da un lato e operando un taglio e un riordino delle cosiddette tax expenditure, ovvero deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta: salvando le spese sanitarie, l’istruzione, i bonus casa, la previdenza complementare.

Riforma fiscale 2023: verso un taglio delle detrazioni IRPEF

Dopo il confronto con associazioni di categoria, ordini professionali e sindacati, che hanno espresso criticità sui contenuti della legge delega, il testo si avvia ad ottenere il via libera del Consiglio dei Ministri nei tempi annunciati.

D’altronde il progetto di revisione del sistema tributario è pronto: nella revisione messa a punto dal Governo spicca l’intervento sull’IRPEF che ha un peso specifico importante per la platea di cittadini e cittadine interessate e per il valore delle entrate tributarie che rappresenta: l’Imposta sul reddito delle persone fisiche nel 2022 ha avuto un valore di 205,8 miliardi di euro su un totale di circa 544 miliardi di euro complessivi.

L’obiettivo dichiarato dal Governo Meloni è quello di ridurre la pressione fiscale appiattendo progressivamente la tassazione, in una prima fase sono previste aliquote più basse e il passaggio da 4 a 3 scaglioni di reddito. Ma il Fisco, si sa, è una coperta corta:

“Dovremo vedere come coordinare la riduzione delle aliquote con la revisione delle tax expenditures. (…) Se si fa una revisione attenta si possono trovare le risorse per calibrare meglio le aliquote”.

Ha spiegato, infatti, il viceministro all’Economia e alle Finanze Maurizio Leo ai giornalisti presenti all’evento “Ripresa economica e crescita sociale: un’unica ricetta con molti ingredienti” organizzato per il 6 marzo 2023 dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano.

Le spese fiscali consistono in detrazioni, deduzioni, imposte sostitutive, aliquote ridotte, i crediti di imposta che per i contribuenti agiscono come una sorta di sconto sull’imposta da versare.

Ciclicamente si parla di riorganizzarle e di rivederle in un’ottica di risparmio, attualmente nel sistema fiscale ne sono presenti 626. E, con la riforma fiscale 2023, sembra arrivata l’occasione per farlo: in particolare nell’idea di revisione dell’IRPEF rientra anche un taglio di deduzioni, detrazioni e crediti d’imposta con l’obiettivo di riordinare le tax expenditure.

Verso un taglio delle detrazioni IRPEF: salvaguardando spese sanitarie, istruzione, bonus casa

Stando a quanto previsto dalla bozza della legge delega per la riforma fiscale attualmente in circolazione, il taglio delle detrazioni IRPEF e degli altri bonus dovrà tenere conto delle loro finalità.

Un occhio di riguardo sarà riservato alle spese sanitarie e a quelle per l’istruzione e per la previdenza complementare, ma anche al panorama dei bonus legati alla casa, dalla detrazione legata agli interessi passivi sui muti prima casa a quella per i lavori di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico. Si terrà conto, inoltre, della composizione del nucleo familiare.

L’ipotesi che si fa largo è anche quella di una forfettizzazione delle agevolazioni in base agli scaglioni: in altre parole si valuta l’introduzione di un tetto massimo ai benefici prevedendo una soglia inversamente proporzionale alla condizione economica che rischia, però, di essere in termini assoluti più alta per i redditi più alti.

Il Governo ha indicato un valore della spesa pubblica per le 626 detrazioni, deduzioni, bonus attualmente in vigore pari a 165 miliardi di euro.

In occasione dell’audizione sugli strumenti di incentivazione fiscale che si è tenuta al Senato il 14 marzo 2023, la Corte dei Conti per il 2022 ha indicato un costo delle agevolazioni pari a 82 miliardi di euro sottolineando che “l’effetto finanziario previsto per il 2023 è pressoché uguale a quello censito per il 2022”.

Il direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini, nella stessa sede della Commissione Finanze e Tesoro del Senato e nella stessa giornata, ha completato il quadro delle informazioni utili a tracciare il panorama in cui si inserirebbe il taglio delle detrazioni IRPEF, delle dedizioni e degli altri bonus allo studio del Governo per la riforma fiscale 2023.

Dal 2016 ad oggi le voci delle spese fiscali sono passate da 444 a 626, complici anche le agevolazioni introdotte a causa delle emergenze degli ultimi anni legate alla pandemia e al caro energia.

Salve dal riordino saranno le detrazioni per le spese sanitarie, l’istruzione, la previdenza complementare, la casa. Ma su quali fronti agiscono attualmente le agevolazioni?

Solo per fare degli esempi:

112 sono legate a “competitività e sviluppo delle imprese”;

102 a “diritti sociali, politiche sociali e famiglia”;

90 a “politiche economico-finanziarie e di bilancio e tuteladella finanza pubblica”;

55 voci di spesa fiscale relative a “politiche per il lavoro”;

55 voci di spesa relative a “casa e assetto urbanistico”.

Sempre dal direttore dell’Agenzia delle Entrate arriva la risposta, ma anche una precisazione importante: la revisione delle agevolazioni fiscali non può e non deve essere solo l’occasione per recuperare risorse e ridurre l’IRPEF.

“A ben vedere, la razionalizzazione delle spese fiscali non è solo finalizzata a recuperare risorse finanziarie da destinare ad altri obiettivi (come la riduzione del carico fiscale per le persone fisiche), ma anche e soprattutto come uno strumento per correggere, con interventi strutturali, le principali “anomalie” del sistema tributario (quale l’erosione della base imponibile), con lo scopo ultimo di garantire una maggiore equità al prelievo fiscale complessivo”.

D’altronde, sottolinea Ruffini, ci sono agevolazioni così difficilmente accessibili, a causa degli adempimenti richiesti, che spostano valori poco rilevanti: anche queste spese fiscali allo stesso tempo e a maggior ragione richiedono un intervento.

Il lavoro da fare su detrazioni, deduzioni e altri bonus, quindi, è chirurgico e necessario a prescindere dal risparmio della spesa pubblica che ne deriva e da come questo sarà utilizzato.

E va considerato un ultimo aspetto: difficile essere in disaccordo sull’esigenza di razionalizzare 626 tax expenditure, più complicato trovare un accordo come farlo e su dove impiegare eventuali nuove risorse che ne deriveranno.

Ma da questo punto di vista l’approvazione della legge delega per la riforma fiscale in Consiglio dei Ministri rappresenterà solo il primo passo: la discussione è solo all’inizio.