Riforma della giustizia: una riflessione – Inaccettabile l’improcedibilità per i reati ambientali

Una domanda mi sorge spontanea.

Ma la Riforma della Giustizia contiene nelle sue pieghe per caso un mistificato indulto a favore dei soliti noti?

L’esigenza di un intervento normativo in materia di giustizia è noto da tempo, in specie dopo le innumerevoli incursioni legislative e normative berlusconiane dei decenni passati.

E’ noto altresì che lo scopo di tali incursioni era quello di produrre distorsioni e inceppamenti che, affiancate alle leggi “ad personam”, avevano lo scopo di rallentare i processi e garantire la maggiore immunità possibile al “caimano”.

Talvolta sono state anche malevolmente tollerate, forse nella ingenua speranza che risolti i suoi affari l’uomo di Arbore levasse l’incomodo. Ma anche perché alla fine la possibilità di vedere prescritti reati ha fatto comodo a più d’uno.

Il risultato è sotto gli occhi di tutti.

Dunque oltre ad essere una necessità riformare il complesso e sgangherato meccanismo della giustizia italiana adesso questo passaggio legislativo è divenuto un obbligo. Imposto dall’ Europa come primaria (ma non unica) condizione per poter accedere ai finanziamenti del PNRR.

Rispetto al testo approvato due volte all’unanimità dal governo, nella riunione del 29 luglio un duro confronto (verrebbe da dire che quanto ci vò ci vò!) tra Giuseppe Conte e Mario Draghi, che ha coinvolto tutte le parti politiche, sono state introdotti alcuni cambiamenti, tra le quali una norma transitoria per i primi tre anni di vigenza e delle proroghe.

E’ stato concordato in particolare che per i primi tre anni di applicazione della riforma, la durata del processo d’Appello si estende per un ulteriore anno e quella del processo per cassazione di ulteriori sei mesi per i reati di:

• associazione mafiosa

• scambio politico mafioso

• associazione finalizzata allo spaccio e al narco traffico

• violenza sessuale

• reati con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico

Reati che prima facevano parte del pacchetto di reati che comodamente erano stati fatti accomodare sul vagone dell’improcedibilità.

La riforma che da venerdì 30 luglio è approdata in Aula non reintroduce esplicitamente la prescrizione ma – in tipico stile italiota, quello che fa rientrare alla finestra quanto esce dalla porta – ricorre al concetto di improcedibilità.

Tempi fissi per lo svolgimento dei processi: due anni dal ricorso in appello e uno dal ricorso in Cassazione.

Sembrerebbe buona cosa: a me non convince.

Oltre tali tempi il processo non sarà, appunto, più procedibile e dunque si estinguerà.

Hai commesso un reato? Sono trascorsi due anni senza che il processo si sia concluso? Vai in pace. Continua pure a delinquere che il tempo gioca a favore dell’impunità.

Trovo originale e significativo infatti che nel contempo la Riforma non abbia sgombrato il campo da tutta quella miriade di processi e processetti che ingolfano di proposito la macchina giudicante.

Primi tra tutti quei reati che essendo soggetti a pena pecunariaandrebbero spostati da un tavoIo giuridico a quello amministrativo consentendo ai giudici di fare meglio il proprio lavoro.

Come trovo indiscutibilmente evidente che la soglia temporale della improcedibilità aumenterà i ricorsi in Cassazione per l’ottenimento della chiusura del processo senza svolgimento giudicante.

Quindi non mi pare proprio che si configuri “UNA GIUSTIZIA GIUSTA” quando invece UN INDULTO MASCHERATO.

Ma la cosa più grave e inaccettabile è anche i reati di disastro ambientale e a danno della salute delle persone saranno improcedibili scaduti i termini temporali a cui facevo cenno.

I responsabili di questi reati faranno sempre e comunque ricorso in Cassazione e la faranno franca.

SCANDALO CONCERIE E SPARGIMENTO DEL KEU IN MEZZA TOSCANA? Improcedibile.

INQUINAMENTO DEL MARE, DEI LAGHI, DEI CORSI D’ACQUA INTERNI E DELLE FALDE ACQUIFERE? Improcedibile.

DISTRUZIONE DELLE MONTAGNE E ESCAVAZIONE SELVAGGIA? Improcedibile.

OCCULTAMENTO DI RIFIUTI TOSSICI? Improcedibile.

INCENDI DOLOSI? Improcedibile.

ALTERAZIONI AGRO- ALIMENTARI? Improcedibile

UTILIZZO DI PESTICIDI? Improcedibili

E’ semplicemente irrinunciabile che in aula le forze progressiste si oppongano a questo scempio.

Rosario Brillante