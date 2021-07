Rifondazione Comunista – Nasce il Circolo di Seravezza, Stazzema e Forte dei Marmi

NASCE IL CIRCOLO DI SERAVEZZA, STAZZEMA E FORTE DEI MARMI

Rifondazione Comunista in Versilia avrà un quinto circolo territoriale, oltre ai quattro già esistenti di Camaiore, Massarosa, Pietrasanta e Viareggio.

La costituzione del nuovo circolo è stata deliberata ieri sera nel corso del Comitato Politico Federale del Partito, a cui recentemente sono arrivate molte richieste di iscrizione proprio dalla parte nord della Versilia.

Il circolo, che sarà competente territorialmente per i comuni di Seravezza, Stazzema e Forte dei Marmi, inizierà da subito la propria attività politica sul territorio, con riguardo alle prossime elezioni amministrative, proiettandosi alla ricostruzione di una presenza organizzata della sinistra di classe nelle istituzioni, nella società e nelle lotte, colmando in questo modo una assenza che perdurava dal 2015.

Nell’attesa che si celebri il congresso, previsto per la fine di quest’estate, che eleggerà i nuovi gruppi dirigenti di tutto il partito, alla guida del circolo è stato posto il compagno Pietro Lazzerini del circolo di Pietrasanta, ex consigliere consigliere comunale e provinciale e vicesindaco di Pietrasanta, candidato alle ultime elezioni regionali con Toscana a Sinistra, in veste di commissario straordinario.

Partito della Rifondazione Comunista

Federazione della Versilia