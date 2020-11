Riflessione sulle nuove misure di contrasto al Coronavirus.

Adesso tocca alle Regioni dimostrarsi all’altezza della situazione nella sua complessità, visto che fino ad oggi hanno chiesto sempre provvedimenti nazionali e uguali in tutta Italia.

Un appunto, per onestà intellettuale, devo farlo: questo meccanismo di misurazione andava attuato in estate, ovvero quando non eravamo dentro la seconda ondata e quindi con i giusti tempi e modi per valutare ogni aspetto. Avrebbe permesso di sentirsi pronti alla seconda ondata.

E invece, di nuovo, rispondiamo in modo emergenziale a una situazione che era attesa. Questo non significa che con una pianificazione non ci sarebbero state difficoltà, vista la capacità di diffusione del virus, significa però che il sistema sarebbe stato più pronto e preparato.

Detto questo, accolgo con favore il cambio di metodo, perché questo pone fine anche all’uscita di un nuovo Dpcm ogni settimana. Un modo di procedere che stava creando malumore diffuso nel Paese, e pertanto è bene che venga messo in cantina.