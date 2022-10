Rifiuti RAEE: in media ogni italiano ne ha 9 in casa

Cosa sono i rifiuti RAEE? Lo sappiamo bene anche se, magari, non conosciamo la sigla. Sono i cosiddetti Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed elettroniche (RAEE).

Che se riciclati (si dice sempre così, ma…) rappresenterebbero una miniera di materie prime. Ma chi lo fa veramente, in vallate “apposite” è la Cina.

In Italia, in ogni casa sono presenti moltissimi rifiuti di apparecchiature elettroniche ed elettriche, in media 9 a persona.

Secondo una ricerca realizzata da Ipsos per conto di Erion, il consorzio per la gestione dei rifiuti di questo genere, su un campione di 1.400 italiani (dai 18 ai 75 anni) e diffusa in occasione dell’E-Waste Day, l’81% degli intervistati dichiara di possedere almeno un’apparecchiatura elettrica in casa ancora funzionante, ma inutilizzata. Il 61% poi la tiene anche se rotta: tra questi ultimi per il 33% si tratta di vecchi cellulari, per il 23% di caricabatterie e per il 17% di laptop. Stessa situazione per le batterie: più di 1 italiano su 2 dichiara di avere in casa pile e batterie esauste.

Un altro problema riguarda le modalità di dismissione: a fronte di un 63% di intervistati che si sono liberati di almeno un RAEE negli ultimi 12 mesi, 1 su 6 dichiara di averlo fatto in modo inappropriato, gettandolo nel sacco dell’indifferenziata, nel cassonetto stradale o nel bidone della plastica. Tra i meno virtuosi in materia di smaltimento ci sono i giovani di età compresa fra i 18 e i 26 anni.

Tv, lavatrici, piccoli elettrodomestici: troppo spesso finiscono nelle discariche, e persino nei secchi dell’indifferenziata.

Purtroppo nel mondo, secondo i dati di Global E-waste-Monitor 2020, soltanto il 17 per cento degli apparecchi elettronici vengono riciclati. Con un doppio spreco. Un enorme contributo all’inquinamento ambientale, a qualsiasi livello, e la perdita di materiale molto prezioso contenuto in questi dispositivi che potrebbe invece essere recuperato.

Quindi lo spreco degli apparecchi elettrici ed elettronici è scandaloso quasi quanto quello del cibo. Per il quale si fa poco o niente. Perché? Perché lo spreco fa parte integrante del nostro consumismo e senza di esso non ci sarebbero i flussi commerciali benedetti da tutti. Grandi e piccoli.

Certo contano molto le cattive abitudini e l’ignoranza. Con troppa indifferenza, specie dopo un periodo di festeggiamenti durante i quali abbiamo ricevuto un regalo, gettiamo nel primo secchio dell’immondizia il vecchio cellulare o il vecchio phon, contribuendo così a inquinare e sprecando una serie di materiali molto preziosi. E con troppa ignoranza non siamo informati sia sulle corrette modalità di smaltimento di questi apparecchi, che poi non sono così complicate, sia sulla enormità di preziosi materiali (anche oro e metalli più preziosi dell’oro) che contengono.

Ma se si volesse veramente guardare all’ambiente, bisognerebbe ridurre non i rifiuti, ma il consumo. Ma questa è tutta un’altra storia, ancora da scrivere.

Tv, cellulari, ma anche robot da cucina, tostapane, forni a microonde, computer, modem, pennette USB, frigoriferi, lavatrici e altri elettrodomestici non sono spazzatura qualsiasi, ma sono RAEE, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, cioè rifiuti speciali il cui conferimento è regolamentato dalla legge (per l’Italia dal Decreto Legislativo 151 del 2005). Parliamo di oltre 1 milione di tonnellate di RAEE prodotte all’anno nel nostro Paese, quasi 18 kg per abitante.

Per i rifiuti elettronici è prevista una raccolta differenziata. Bisogna quindi portarli in una delle oltre 3.600 isole ecologiche comunali attrezzate per lo smaltimento dei RAEE. Da questi centri di raccolta i rifiuti vengono poi inviati a impianti di trattamento che evitano la dispersione di sostanze inquinanti e permettono il riciclo delle materie prime. Ovviamente non dimenticate, sempre che sia una strada percorribile, il diritto alla riparazione.

I RAEE poi non sono tutti uguali: ad ogni loro tipologia corrisponde il cassonetto giusto, a seconda del preciso regolamento dell’isola ecologica scelta per il conferimento. Fate attenzione che sull’elettrodomestico sia presente il simbolo del bidoncino barrato, che indica la possibilità di riciclo.

Se invece avete intenzione di acquistare una nuova apparecchiatura, avete la possibilità di lasciare in negozio il vostro vecchio elettrodomestico a costo zero. Il negoziante ha l’obbligo di ritirare gratuitamente l’usato al momento dell’acquisto secondo quanto previsto dal Decreto ministeriale 65/2010 “Uno contro Uno”. Il ritiro gratuito è previsto anche con la consegna al domicilio della nuova apparecchiatura elettronica.

Nei punti vendita di elettronica si possono conferire anche piccoli elettrodomestici al di sotto dei 25 cm di lunghezza senza avere obbligo di acquisto, come ad esempio rasoi elettrici, lampadine o elettrodomestici per capelli.

Per i RAEE ingombranti è possibile richiedere il ritiro a domicilio: si tratta di un servizio presente in molti Comuni.

Con la solita anomalia italiana: quella di predisporre tutto per una gestione corretta del problema dei rifiuti elettronici, essere uno tra i primi paesi in Europa a rimettere in circolo materiali di recupero, ma l’ultimo per lo smaltimento dei RAEE, con una media del 34, 4% a fronte del 42% circa in Europa.

D.V.