Rifiuti: dal 20 marzo torna isola mobile del verde a Strettoia, sarà aperta nel weekend

PIETRASANTA – Raccolta del verde: dal 20 marzo sarà attivato il punto di raccolta mobile al cimitero di Strettoia. Come lo scorso anno l’amministrazione comunale di Alberto Stefano Giovannetti provvederà in collaborazione con Ersu Spa a far installare il “cassone” per la raccolta del verde per le utenze domestiche. Dal 20 marzo, e fino al 13 settembre 2020, quindi sarà già possibile, per i residenti di Strettoia, conferire al massimo 5 sacchi trasparenti contenenti gli sfalci direttamente all’isola mobile posizionata nel parcheggio del cimitero di Strettoia su base quindicinale a far data da venerdì 20 marzo e fino a lunedì 29 giugno nonché per il mese di settembre, ovvero, dalle ore 7.30 di venerdì 11 settembre alle ore 7.30 di lunedì 14 settembre e su base settimanale a far data dal 5 luglio e sino al 2 settembre compreso dalle ore 7.30 del Venerdì alle ore 7.30 del lunedì della settimana prevista da calendario. Lo scorso anno erano state raccolte oltre 20 tonnellate. “E’ un servizio molto apprezzato dai residenti: ci ha consentito di migliorare la raccolta del verde evitando fenomeni di degrado e di abbandono di rifiuti che produce un costo che ricade su tutta la comunità. – spiega il Sindaco, Giovannetti – Confidiamo nel senso civico dei cittadini e nel rispetto dell’ambiente e del territorio. Non ci sono scuse per abbandonare sacchetti o rendere peggiore la città dove viviamo”.

L’amministrazione comunale ricorda che è severamente vietato conferire i rifiuti vegetali all’esterno del cassone. L’abbandono dei rifiuti sarà punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 3000 euro.